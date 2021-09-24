Yüzen saray Fethiye’de

Yaklaşık 10 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zenginleri listesinin üst sıralarında bulunan iş insanı- Victor Rashnikov'un, 2014 yılında İtalyan tersanelerinde yaptırdığı, 144 metre uzunluğunda ve 300 milyon dolar değerindeki yatı Fethiye'ye geldi. Dünyanın en büyük 3 yatı arasında gösterilen, 8 katlı ultra lüks yatın gövdesinin roketatarlara dayanıklı, camlarının kurşun geçirmez özelliklere sahip olduğu belirtildi. Fransa'dan Fethiye'ye gelen, Cayman Adaları bayraklı yat, Fethiye iskelesini boydan boya kapladı. Yatta kütüphane, sinema salonu, tenis kortu, üç açık, iki kapalı yüzme havuzu, su sporları merkezi, fitness salonu bulunurken, 16'sı özel güvenlik, toplam 28 personelin görev yaptığı öğrenildi.

Erdoğan CANKUŞ