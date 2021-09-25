‘ABD ile ilişkilerimiz bu noktada olmamalı’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündemdeki kritik konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD ile ilişkiler, Putin'le gerçekleşecek 29 Eylül görüşmesi ve korona virüs süreci hakkında konuştu:





TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK

Başkan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve Başkan Joe Biden ile ilişkiler konusunda, "Şu ana kadar beklediğim Sayın Biden ile olan görüşmelerde o istenen netice değil. Şu anda da aynı şeyi düşünüyor ve söylüyorum. Biz iki NATO ülkesi olarak başka bir noktada olmamız gerekir. Amerika terör örgütlerine yeterince mücadele etmiyor, mücadele etmenin ötesinde mücadeleyi bırakıp onlara yüklü miktarda silah, araç gereç desteği veriyor. Bu tür yaklaşımlar olduğu sürece bizim de bunları tüm dünya kamuoyuna paylaşmamız gerekir." ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile gerçekleşecek 29 Eylül görüşmesi hakkında da, "Burada da yine aynen benim Sayın Putin'den beklentim çok daha farklı. Suriye'de rejim maalesef, ülkemizin güneyinde tehdit oluşturuyor. Dost ülke olarak da Sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de birlikte yürütmemiz lazım. ABD, Suriye'yle de pek ilintili değil. Burada şu an İran, Rusya ve biz varız. Orayı da bir barış havzası haline getireceksek aramızda görüşmemiz şart ve bunları görüşeceğiz. Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşıma isteğindeyiz" açıklamalarında bulundu.

KORONA VİRÜS SÜRECİ

Korona virüsle mücadele sürecini de değerlendiren Başkan Erdoğan, "Çok çok farklı yeni yeni bazı tedbirler konusu benim ilgi alanımdan öte Bilim Kurulu'nun ilgi alanı. Bakanıma 'Bilim Kurulu'nda bu konuyu farklı bir yere taşımanız lazım' dedim. Dün Bakanımla da yaptığım görüşmede 'başta maske olmak üzere bundan taviz veremeyiz' diyor. Bundan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Vefatla birlikte vakaların asgariye inmesi bu mücadelede bizim tedbirlerimiz olacak" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'DAN BM GIDA ZİRVESİ'NE MESAJ

Başkan Erdoğan, BM Gıda Sistemleri Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda, sürdürülebilir kalkınma kapsamında, açlığın 2030 itibariyle sona erdirilmesi hedefinin maalesef çok uzağında olduklarını belirtti. Dünya nüfusu artarken, küresel gıda talebinin de kaçınılmaz bir şekilde arttığını vurgulayan Erdoğan, "Milli yol haritamız, besin değeri yüksek, yeterli ve güvenilir gıdaya herkesin makul fiyatlarla ulaşımından, gıda kaybı ve israfının azaltılmasına, tarım, hayvancılık ve su ürünleri sektörlerinde sürdürülebilirlikten acil durumlara ve krizlere karşı gıda güvenliğinin teminine kadar çeşitli konulara odaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.