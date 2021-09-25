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Başkan Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in ailesine başsağlığı diledi

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser için başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser’in ailesine başsağlığı diledi

25.09.2021, 16:22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Keri Tepe Üs Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Keri Tepe Üs Bölgesi'nde yürütülen faaliyetler sırasında geçirdiği kaza sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eser'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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