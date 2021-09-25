Emine Erdoğan’dan kadın seferberliği

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Nerede Kalmıştık' projesi kapsamında eğitimini yarıda bırakan kadınlara diplomalarını almaları için destek verecek. AK Parti Kadın Kolları ile birlikte yürütülecek proje 29 Eylül Çarşamba günü başlayacak. Proje kapsamında yaklaşık 25 bin kadının liseyi bitirmesi hedefleniyor. Düzenlediği basın toplantısında projeye ilişkin bilgi veren AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, ortaokulu bitirdikten sonra liseye gitmeyen ve lise eğitimini yarım bırakmış kadınların eğitimin için bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Keşir, şunları söyledi:



20 YAŞ ÜSTÜ KADINLARA YÖNELİK

"Eğitim en önemli fırsat eşitliği aracıdır. Ben üniversiteye başladığımda kız çocuklarının üniversiteye erişimi yüzde 7'ydi. Bu makas kapanıyor ama bu kadınlar liseyi bitirmediklerinde meslek sahibi olma hayalleri kayboluyor. Liseyi yarım bırakmış ya da liseye gitmemiş kadınlarla ilgili bir eğitim seferberliği başlatıyoruz. Kadınlara eğitimlerinde nerde kaldılarsa oradan devam etmelerini arzu ediyoruz. 20 yaş üstü kadınlar projede yer alacak." Keşir, projenin detaylarının önümüzdeki hafta Çarşamba günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılacağı programla açıklanacağını bildirdi.

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