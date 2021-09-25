‘Gençler için sessiz sedasız devrim yaptık’

Son günlerde özellikle muhalefet tarafından ısrarla gündemde tutulmaya çalışılan 'yurt' provokasyonuna, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu net cevap verdi. Katıldığı programda devlet yurtları konusunda son yıllarda kat edilen aşamaları anlatan Kasapoğlu, "2002 ile 2021 yılı kıyaslaması olarak bakıldığı zaman hem yatak hem hizmet hem de konfor açısından büyük farklar var. Altyapı olarak sunulan hizmet standardı olarak dünyanın en güçlü otel zincirleri ile rekabet edebilecek bir altyapı sistemimiz var" dedi.



720 BİN YATAK KAPASİTESİ

Türkiye genelindeki yurtlarda 720 bin yatak kapasitesi bulunduğunu belirterek 'yurt sorunu' şeklinde lanse edilen durumun söz konusu olmadığını söyleyen Kasapoğlu, "Türkiye'nin her yerinde olan ve sadece barınmayı değil beslemesinden, sanatına, sporuna kadar her türlü hizmeti bünyesinde barındıran bir altyapı var. Dünyada eğitimi ihracat kalemi olarak gören ülkeler var. Bu ülkelere baktığınız zaman bizim yurtlarımız ile kıyaslanamaz bile. Bu altyapı sistemi kolay kurulmadı. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey var mıydı? 20 kişilik odalar, 1 katta bir banyo bir lavabo vardı. Biz bunların hepsini yeniden inşa ettik. Etüt alanları olmayan merkezler ısınmayan kaloriferler vardı bunların hepsini yeniledik" diye konuştu.



3 YILDA 216 BİN YENİ YATAK

Bu bahsettiği olumsuz şartların uzun zaman değil 2000'li yılların başı ve 90'lı yıllardaki şartlar olduğuna vurgu yapan Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Şu anda yaşananları bir sorun olarak dile getirmek haksızlık olur. Pandemi sürecinde başvuru olmadı. Bu süreç ile yeni dönem birleşince bir yoğunluk oluştu. Bu, bizim önceden öngördüğümüz ve ona göre hazırlık yaptığımız bir durum. Biz bu 3 yılda tam 216 bin yeni yatak ilave ettik altyapımıza. 19 yıl önce 180 bin olan kapasite şu anda 720 binin üzerine çıktı. 80 yılda yapılanın daha fazlasını yaptık. Ve yeni yurtlar yapmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere karşı olan ilgisi ve onlarla ilgili vizyonu, bizim ilham kaynağımız. Biz daha fazla üretmek için çalışmaya devam ediyoruz. Aileler çocuklarını bize emanet ediyor bu bizim için çok önemli bir gurur kaynağı. Burada sessiz sedasız bir devrim yapılıyor gençler için."

İZMİR'DE 800 ÖĞRENCİ BAŞVURU YAPTI

Yurt tartışmalarının ardından İzmir'de kamu kurum ve kuruluşlarının 1 ay süre ile öğrencilere ücretsiz tahsis edileceği yönündeki açıklama sonrası İzmir Valiliği'nden açıklama geldi. Vali Yavuz Selim Köşger, "İlk gün itibari ile yaklaşık olarak 800 öğrenci yurt için Valiliğimize başvuruda bulundu' ifadelerini kullandı. Bir aylık geçici sürenin uzatılması talepleriyle ilgili de konuşan Köşger, "Şu anda net bir şey yok sürenin uzatılıp uzatılmayacağı konusunu da duruma bakıp ona göre değerlendireceğiz" diye konuştu.

BELEDİYELER ÖĞRENCİLERİN BARINMA SORUNUNU ÇÖZECEK

Manisa'da ise yurt problemi yaşayan öğrenciler için belediyeler harekete geçti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Hiçbir öğrenci kardeşimizi sokakta bırakmayız. Barınma sorunu yaşayan öğrencilerimiz bize müracaat edebilirler" dedi. Yunusemre Belediyesi, herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrencileri bünyesindeki misafirhanelerde konuk edecek. Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ise, "Tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin yanındayız. Öğrencilerimiz belediyemize gelerek Beyaz Masaya müracaat edebilirler" dedi.



■ CÜNEYT HASÇELİK