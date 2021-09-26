Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" denildi.MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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