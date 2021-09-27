ABD’ye terör tepkisi

AMERİKAN CBS televizyonu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı röportajın devamını yayımladı. Başkan Erdoğan, röportajda ABD'ye terör eleştirisi yaptı. "ABD'nin DEAŞ ile mücadelede müttefik olarak gördüğü gruplara tedarik ettiği silahların Türkiye'ye karşı kullanıldığına yönelik bir kanıt var mı?" sorusu üzerine Başkan Erdoğan, "Bunu daha önce Trump'a da ifade etmiştim. Şu anda da yine aynı şekilde tırlarca silah, mühimmat bölgeye geliyor. ABD, terör örgütleri PKK/ YPG'ye silah yardımı yapıyor. Bu yardımın sona ermesi gerekiyor. NATO'da dayanışma içerisinde olmamız gerekirken, terör örgütleri buralardan bu tür destekleri almamalı" dedi.

'KİMSE BİZE KARIŞAMAZ'

ABD'DEN alınacak F-35'ler ve Rusya'dan alınan S-400 savunma sistemleri ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Biz F-35'leri aldık ve 1 milyar 400 milyon dolar ödedik. Fakat bu uçakları Amerika bize teslim etmedi. Patriotları da vermedi. Sayın Trump 'Türkiye'ye F-35'leri niçin vermiyoruz?' diye sormuştu. Şu anda benim bu 5 tane uçağım niye verilmiyor? ABD S-400 alımına da karışamaz. Siz bana Patriot vermezseniz, benim bir başka ülkeden alacağım herhangi bir savunma sistemine de müdahale edemezsiniz" ifadelerini kullandı.



'DAHA FAZLA MÜLTECİYİ KALDIRAMAYIZ'

BAŞKAN Erdoğan'a röportajda Afganistan konusu da soruldu. ABD'nin sorumluluklarını yerine getirmediğini kaydeden Erdoğan, "Benim ülkemde 300 bini aşkın Afgan mülteci var. Bundan sonra daha fazla almaya gücümüz yetmez. Bizim kapımız yol geçen hanı değil. 20 yıldır Amerika orada neden vardı? Önce bunun sorgulanması gerekir" dedi.