Bravo gençler

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, "Bulaşıcılığı Artıran Korona virüs SARSCoV- 2 Mutasyonlarının Tahmini" projesiyle Teknofest 2021'de İzmir'in gururu oldu. Belediyeye bağlı merkez, 11 ülke, 44 bin 912 takım, 200 bin başvuru, 13 bin finalist içinde yarışarak, 'Biyoteknoloji İnovasyon Kategorisi'nde birinciliği elde etti.

'GURUR DUYUYORUZ'

İzmirli öğrenciler Ege Çalışkan, Murat Işık ile öğretmenleri Cansu İlke Kuru, birincilik ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın elinden aldı. Sevincini sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyuran Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Birinciliğe layık görülen öğrencilerimiz Ege Çalışkan ve Murat Işık ile öğretmenimiz Cansu İlke Kuru'yu tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

35 DÜNYA BİRİNCİLİĞİ

Kılıç şu bilgileri verdi: "Merkezimiz, uluslararası yarışmalarda, bilim ve sanat projeleriyle 35 dünya birinciliği, 25 dünya ikinciliği, 20 dünya üçüncülüğü, 25 özel ödül ve onur ödülleri kazandı. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü olan merkez, 3 patent başvurusu yaptı; 5 makale yayınladı. Bilim üssümüzdeki öğrencilerimizin başarılarının devam edeceğine yürekten inanıyorum."



SANCAR: AŞI KARŞITI OLMAK MANTIK DIŞI BİR DURUM

DÜNYANIN en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için TÜBİ- TAK'ın onur konuğu olarak Türkiye'ye gelen Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, "TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu" ile buluştu. Aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları yürüten bilim insanlarıyla bir araya gelen Prof. Dr. Aziz Sancar, "Aşı karşıtı olmak mantık dışı bir tutum. Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek" ifadesini kullandı.