Derin ABD’den Kılıçdaroğlu’na yeni taktik: ‘HDP’ suflesi

Bülent Erandaç

SENARYOYU Derin ABD yazdı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oynuyor. Bilindiği gibi, Millet İttifakı, CHP omurgasında Derin ABD-Avrupa tarafından kurgulandı. Dikkatle bakılınca, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD seçimlerine giderken Biden'ın, 'Erdoğan'ı yıkacağız' laflarını etmesinden sonra canlandığı gözleniyor. Son iki yıldır CHP'nin başını çektiği Millet İttifak'ında Derin ABD-Avrupa mahfillerinin kaleminden çıkan söylem ve eylemler ağır basıyor.

ZİHİNLERİ KARIŞTIRIYOR

Derin ABD-Biden'ın Neo-con beyinlerinin verdiği sufleler doğrultusunda hareket ettiği gözlenen Kılıçdaroğlu, bir taraftan güncel ve çözülmesi mümkün olan, hatta çözüm yoluna konulan problemleri manipüle etmeyi, zihinleri karıştırmayı sürdürüyor. Diğer taraftan CHP-HDP flörtünü perde gerisinde organize ederken İyi Parti ve Saadet'in, CHP'den kaçmaması için yoğun çaba sarf ediyor. CHP-HDP (PKK) flörtünü ateşleyen son sufle Atlantik ötesinden geldi. ABD Neo/con stratejistleri, '2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi' bağlamındaki planları doğrultusunda, HDP SUFLESİ verince, Kemal Kılıçdaroğlu dilinin altındaki baklayı çıkardı, "Kürt Sorunu" tanımlaması altında, HDP ile sürdürdüğü perde arkası ilişkiyi ifşa etti.

SALICI VE ÇEVİKÖZ K.IRAK'TA

Kılıçdaroğlu'nun çıkışı elbette siyasi ortamı dalgalandırdı. Çünkü Derin ABD'nin aparatı bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile CHP'nin yakınlaşmasının derecesi, aziz milletimizin sınır uçlarıyla oynaması manasındadır. ZAMANLAMA: Derin ABDNeo- con beyinlerinin suflesinin zamanlamasına dikkat ediniz. Perde gerisinde CHP ile pazarlık yapan HDP (PKK) bugün de bir yol haritası-deklarasyon açıklayacak. Bu tarihten önce Atlantik ötesinden gelen sufle doğrultusunda, önce CHP'nin iki önemli ismi Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ve Kılıçdaroğlu'nun dış ilişkilerden sorumlu başdanışmanı Ünal Çeviköz aniden Kuzey Irak'a gitti (Not: Salıcı, 10 Aralıkçı ve HDP (PKK) flörtü uzmanı Çeviköz de NATO'cu, Avrupacı).

KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİ

Kuzey Irak'ta PKK'nın önde gelenleri ile konuştukları iddia ediliyor. Döndüler, Kemal Kılıçdaroğlu, 'Kürt sorununda HDP muhatabımızdır' dedi. Millet İttifakı ortağı İyi Parti de, milliyetçi görüşleri ile tanınan grup başkan vekili Musavat Dervişoğlu tarafından, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen açıklamayı yaptı. Belli ki, Derin Amerika, 2023 seçimleri doğrultusunda CHP-HDP aşkını tahkim ederken, İyi Parti ile HDP (PKK) arasındaki soğukluğu da gidermek istiyor, ısındırma işine soyunuyor. Bir gerçeği tekrar vurgulayalım. HDP İmralı-Kandil ekseninde siyaset yapıyor, sözcüleri durumunda. Bu HDP'nin CHP ile Kürt sorunu vurgusunda düğümlenen adımlarının nerelere uzanacağını düşünmekte büyük fayda var. Bilindiği gibi, CHP milletvekili Prof. İbrahim Kaboğlu başkanlığında, CHP-İyi Parti-HDP gizli anayasa hazırlamışlardı. Bu gizli anayasada, "Yerel özerklik, yerel meclis, yerel asayiş gücü, yerel bayrak" sütunları üzerinde biçimlenen maddeler halen tartışılıyordu.



CHP İÇİN HAZİN BİR TABLO

Simdi HDP'yi (PKK) sıkıştığı köşeden kurtarmaya da yönelik Kemal Kılıçdaroğlu hamlesinin nereye varacağını düşünmek gerekiyor. CHP-HDP'nin sıkılaştırılmış ilişkilerinin, bu gizli anayasa etrafında dans edecekleri bellidir. Bu durum tehlikeli bir gidişi işaret etmektedir. Söz konusu olan, Türkiye'yi bölmeyi, Türkiye-Irak-İran-Suriye'den çıkaracakları topraklar üzerinde tampon devlet kurmayı hedefleyen PKK'nın siyasi sözcüsü ile CHP'nin derin ilişkiler içine girmesinin kritik ve hassas olayları beraberinde getirme tehlikesidir. Söz konusu olan Derin ABD'nin aparatı olan PKK'nın siyasi sözcüsü ile CHP'nin bir masaya oturması, pazarlık yapmasıdır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD Başkanı Biden'ın gözünün içine bakması, Almanya'ya selam çakması, Atatürk'ün kurduğu CHP'nin nerelere savrulduğu açısından hazin bir tabloyu işaret etmektedir. Kılıçdaroğlu'nun, 'Dış politikayı 180 derece değiştireceğiz' sözleri de hazindir. Kılıçdaroğlu'na soruyoruz: "Mavi vatandan vaz mı geçe-ceksiniz. Libya'dan, Suri-ye'den, Irak'tan Türk askerini mi çekeceksiniz. Doğu Akdeniz'i, Kıbrıs'ı, Avrupa'ya, Yunanistan'a teslim mi edeceksiniz. Suriye'de ABD'nin kur-guladığı PKK uydusuna evet mi diyeceksiniz?" HADİ ORADAN.



SONUÇ

DERİN ABD-Neo/con'larda paket bitmez. Proje bitmez. Derin ABD sufleleriyle yürümekte olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'HDP ile çözüm' iddiasıyla ortaya çıkan CHP'si ve dostları meydana gelecek tehlikeli gelişmelerin sorumlusu olacaktır. Aziz milletimiz, Türkiye'yi perişan edenleri, ABD'nin, Avrupa'nın gözünün içine bakanları affetmez. Dünyayı dar etmesini bilir. Anlaşıldı mı Kemal Kılıçdaroğlu?