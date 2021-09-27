İcraat yoksunu CHP

CHP'nin bir sözü diğerini tutmazken verilen sözler de havada kalıyor. Önceki gün İzmir'e gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Balçova'da üniversite öğrencilerine '1 yılda yurt sorununu çözeceğim' dedi ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova'da sözünü verdiği 800 kişilik öğrenci yurdunun inşaatına Kocaoğlu döneminden bu yana başlayamadı. Tunç Soyer de Kasım 2019'da aynı yurdu yapma sözü verdi ama o da tek çivi çakmadı. Soyer şimdi ağız değiştirerek, "İnşaatına 2022'de başlayacağız" diye yine vaat verdi.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Bu arada Kılıçdaroğlu Muğla'da, afetlerde evi yananların yapılacak yeni evleri için TOKİ tarafından ek ücret istenmesi halinde vatandaşa çıkarılacak ek ödemenin tamamını CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin karşılayacağını söyledi. Bu sözden umutlanan İzmirli depremzedelerin ise elleri boş kaldı. Dün kendileriyle görüşmeye gelen Kılıçdaroğlu'ndan benzer şekilde İzmirli depremzedeler için de 'Söz' isteyen depremzedeler hayal kırıklığına uğradı. Kılıçdaroğlu topu adeta taca atarken, "11 CHP'li büyükşehir belediyesi bunu karşılayacak maddi güce sahip değil" dedi.

DEPREMZEDELERLE BULUŞTU

İzmir'e gelen Kılıçdaroğlu, Bayraklı'daki Baro Bahçesi'nin yanındaki futbol sahasında '30 Ekim İzmir Depremi Proje Alanı Mağdurları Platformu' ile bir araya geldi. Platform üyesi olmadığı için sahaya alınmayan bazı depremzedeler, uygulamaya tepki gösterdi. Emsal artışı yapılarak bölgedeki sorunların çözülebileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kat yüksekliği konusunda Sayın Tunç Başkan, eğer vatandaş bunu ödeyemiyorsa ve bunu başka yoldan karşılamak gerekiyorsa sizden isteğim emsal artışı yapılması. Kat yüksekliği vereceksiniz gelip yapacaklar" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NU DURDURDULAR

İmar mevzuatının izin vermediği emsal artışı için 'K Alanı' dedikleri bir düzenleme yaptıklarına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Emsal artışını biz bir biçimde vermiş olduk ancak biz sizleri dinledikten sonra, genel başkanımızın talimatı ile Büyükşehir ve Bayraklı Belediyesi olarak ada ölçeğinde ya da daha geniş ölçekli revizyon yaparak emsali artırmak için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı. Depremzedeler konuşmaların ardından alandan ayrılmak isteyen Kılıçdaroğlu'nu durdurarak şikayetlerini iletti. Depremzedelerden Taner Duman, Kılıçdaroğlu'nun Muğla'daki yangın afetinde yananlara eğer yeni evleri için TOKİ tarafından borçlandırma yapılması halinde vatandaşlara, "Biz CHP'li 11 büyükşehir belediyesi olarak bu borcun tamamını karşılayacağız. Hiçbir vatandaşımızı elini cebine atmayacak. Onlar yapmazsa biz yapacağız" sözlerini hatırlattı. Duman bu sözlerin kendilerini de umutlandırdığını söyledi.



"KILIÇDAROĞLU'NUN TAVRINI BEĞENMEDİM"

KILIÇDAROĞLU'NA, "Depremin üzerinden 11 ay geçti. İzmir senin kalen, İzmir milletvekilisin. En azından konut kredisi ödeyip, evi yıkılmış olan insanları tespit edip borçlarını ödeyebilirsiniz' dedim ama oralı olmadı. 'İktidara sor' diyor. Konumuz O değil ki? 'Çok kişi var biz bunu ödeyemiyoruz' diyor. Bana emsal 3 artışı verse ne olacak? Benim binam zaten bitti. Tavrını da çok beğenmedim. 11 ayda konuya hiç hakim olmadığını gördüm. Bir de İzmir'i kale olarak görüyorlar. Verdiği hiçbir taahhüt bizimle alakalı değil. 'Öyle bir şey yok' dedi ama bana verdiği izlenim, proje alanlarından iktidar, proje alanı dışından ben sorumluyum gibi" dedi.



YURT SÖZÜNÜ DE TUTMADILAR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, öte yandan Balçova'da buluştuğu üniversite öğrencilerine "Yurt sorununu bir yıl içinde çözerim" diye açıklamalar yaptı. Ancak CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin, söz verdiği 800 kişilik öğrenci yurdunu eski Başkan Aziz Kocaoğlu'ndan bu yana yıllardır bir türlü yapamadığı hatta inşaatına bile başlayamadığı ortaya çıktı. Hem eski Başkan Kocaoğlu hem de şimdi Başkan Tunç Soyer, yurdun açılacağı tarih için birçok söz verirken Soyer şimdi ağız değiştirip, "İnşaatına 2022'de başlayacağız" diye yine vaat vermeye başladı.



ŞUBAT 2010'DA AÇIKLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Evka-3'e üniversite öğrencileri için 800 kişilik öğrenci yurdu yapılacağını ilk olarak 17 Şubat 2018'de yayınladığı basın bülteniyle duyurdu. "Üniversitelilere '5 yıldızlı' yurt geliyor" başlığıyla yapılan açıklamada yurt projesinin illüstrasyon halindeki görselleri de paylaşılarak, kurulacak yurt ballandırıla ballandırıla anlatıldı.





"2021'DE TAMAMLANACAK"

21 Kasım 2019'da ise, Karabağlar Belediyesi tarafından yapılan Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Kılıçdaroğlu yine "Yurt sorununu bir yılda çözeriz" diye açıklamalar yaparken Soyer de törende herkesin gözü önünde söz verdi. Soyer, "Bornova Evka-3'te yapmayı planladığımız 800 kişilik kız öğrenci yurduyla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçlerde yapımına başlayacağımız bu yurdu da, en kısa sürede öğrencilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Ancak o yurdun inşaatına bir türlü başlanamadı. Soyer'in yurt sözü bir daha hiç gündeme gelmezken en son Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyet raporunda "Evka-3 Öğrenci Yurdu, uygulama proje çalışmalarına devam edilmektedir. 2021 yılında tamamlanacaktır" denildi.



Büyükşehir'in üniversite öğrencilerinin barınması için Bornova Evka 3'te yapacağı yurdun proje görsellerini bile paylaştı.



ŞİMDİ DE 2022'DE DİYORLAR

SOYER, CHP'nin öğrencilerin yaşadığı yurt sorununu istismar edip siyasete alet etmesinin ardından şimdi aynı yurdu yine vaat etmeye başladı. Soyer, BASİ- FED üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, "Son olarak Evka-3'te planladığımız yurt binasının ihalesini yaparak 2022'de inşaata başlamayı hedefliyoruz. En az 500-800 kişilik kapasiteye sahip" diye konuştu.



KHK'LILARA SAHİP ÇIKTI

ALSANCAK'TAKİ Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) tarafından düzenlenen Apaydınlık Bir Gelecek Çalıştayı'na katılan Kılıçdaroğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlere sahip çıkarak, "1920'den, 1925'ten ve 1945'ten sonra biz uçak yapan, uçak ihraç eden 5 dünya ülkesinden biri olduk. Üniversitelerimiz bilim üretmeye başladı. 12 Eylül, daha sonraki 15 Temmuz sonrası pek çok bilim insanın üniversiteler dışında bırakılması, KHK ile görevlerine son verilmesi Türkiye açısından son derece ciddi bir kayıp. Bunun bilinmesi lazım" diye konuştu.



YİNE KREDİ ALDATMACASI

KILIÇDAROĞLU, ayrıca kendisinden destek sözü isteyen depremzede Taner Duman'a, 'Yurt dışından kredi alıyoruz bu binaları yapmak için o krediyi de engelliyorlar" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ sosyal medya tepki göstererek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulmuş herhangi bir uluslararası kredi sözleşmesi yoktur, NOKTA. Sayın Soyer kendisini yalanladığı halde Sayın Kılıçdaroğlu aynı yalanı bugün de söyledi. Yine yalan ve bahanelere sığınarak beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar" yanıtını verdi.

Metin BURMALI