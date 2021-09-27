İzmir’in turist vekili

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir'de 30 ilçede eş zamanlı düzenlenen ilçe danışma meclisleri kapsamında, Konak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

ZORLAMA EYLEMLER

KONUŞMASINDA muhalefete yüklenen İnan, "Daha kendi seçim bölgesine hizmet edemeyen turist vekil çıkıp ülkenin sorunlarına çözüm üreteceğim diyor. Seçildiği şehri tanımayan bir adam bu ülkeye ne verebilir ki. Kendisini Ballıkuyu'ya bıraksak Alsancak'a gidemez, Alsancak'ta bıraksak Bornova'ya gidemez. Gençler bu vaatleri yemez" dedi. Muhalefeti, 90'lı yılların siyaset anlayışını devam ettirdiğini ifade eden İnan, son günlerde yaşanan yurt polemiğine değinerek, "Muhalefet, zorlama eylemlerle okul önlerine teşkilatını taşımakla uğraşmasın, buradan onlara iş çıkmaz" diye konuştu.