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Uygur Türkleri 148 yıllık kiliseyi camiye çevirdi

Uygur Türkleri 148 yıllık kiliseyi camiye çevirdi

27.9.2021

KANADA'NIN Toronto kenti ile çevresinde yaşayan Uygur Türkleri, satın aldıkları tarihi bir kiliseyi camiye çevirdi. Troy kentinde 1873 yılında inşa edilen Mount Carmel Kilisesi'ne, camiye çevrildikten sonra Kanada Uygur Türkleri İslam ve Kültür Merkezi adı verildi. Törenle açılan caminin gönderine ise Gökbayrak çekildi. 610 bin Kanada Doları'na (4,3 milyon TL) satın alınan bina, kısa sürede ibadete açılacak.

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