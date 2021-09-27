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Haberler Gündem Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem

Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem

Son dakika... Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan'a bağlı Girit Adası'nın 6.5 büyüklüğünde depremle sarsıldığını açıkladı. Deprem yerin 5 km altında meydana geldi. AFAD da Ege Denizi'nde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yunanistan’ın Girit Adası’nda deprem

27.09.2021, 09:32 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021, 09:44

Son dakika... Yunanistan'ın Girit adasında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Yunanistan'ın Girit adasında 6,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Depremin 2 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

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