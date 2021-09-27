Yunanistan’ın Girit Adası’nda deprem

Son dakika... Yunanistan'ın Girit adasında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.



Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Yunanistan'ın Girit adasında 6,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Depremin 2 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.