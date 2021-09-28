AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Kılıçdaroğlu ısrarla yalan söylüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremden sonra orta hasarlı binalar için Dünya Bankası'yla anlaşıldığını ancak hükümetin bu krediyi engellemeye çalıştığına ilişkin iddiasına tepki gösterdi.

KREDİ SÖZLEŞMESİ YOK

DAĞ, "CHP bunu her seferinde yapıyor. Yapamadıkları ve hayata geçiremedikleri her icraat için bahaneler uyduran CHP yönetimi, sürekli olarak iktidarı ve Başkan Erdoğan'ı suçlamaktadır. Bu meselede de olduğu gibi Kılıçdaroğlu ısrarla yalan söylüyor" dedi. Kılıçdaroğlu'nun İzmir ziyaretinde depremzedelerle bir araya geldiği sırada, bir vatandaşla girdiği diyalogda, "Yurt dışından kredi alıyoruz bu binaları yapmak için o krediyi de engelliyorlar" sözlerine AK Partili Dağ cevap verdi. Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulmuş herhangi bir uluslararası kredi sözleşmesinin olmadığını, konuya ilişkin Dünya Bankası'nın da buna benzer açıklama yaptığını ifade etti.