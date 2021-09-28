Başkan Erdoğan: Adalet hem mülkün temeli hem de refahın lokomotifi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katıldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Başkan Erdoğan, kura çekerek görevlerine başlayacak olan bin 8 adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısı ile 7 idari yargı hakimi tebrik etti. Yargı mensuplarının görevlerini huzur ve güven içinde yapabilmelerini temin için hiçbir fedakarlıktan çekinmediklerini belirten Erdoğan, "Hepimiz şu gerçeği gayet iyi biliyoruz. Adalet, mülkün temeli olduğu kadar sosyal barışın, refahın, istikrarın, kalkınma ve büyümenin de lokomotifidir. Adaletin sağlanmadığı bir toplumda, siyasi iradenin ekonomik kalkınma ve ilerleme yönünde yapacağı hamleler de eksik kalmaya mahkumdur" dedi.







BAŞKAN ERDOĞAN, YURT SORUNU İDDİALARINA AÇIKLIK GETİRDİ

TÜRKİYE, DÜNYANIN EN FAZLA ÖĞRENCİ YURDUNA SAHİP ÜLKESİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün 3 saat süren Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'de ortaya atılan 'yurt sorunu var' iddialarına açıklık getiren Erdoğan, "Son zamanlarda bazı park, bahçeler buralardaki bankların üzerinde yatanlar... Bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar kendilerine göre sözde öğrenci. Gezi Parkı olayı neyse bunun farklı versiyonudur. Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir" dedi. "NİCE sessiz devrimleri hayata geçiren Türkiye'de yeşil kalkınma devrimini de inşallah milletimize biz kazandıracağız" diye konuşan Erdoğan, "Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde hazırlayacak ve yürüteceğiz" dedi.



'MAZLUMUN YANINDAYIZ'

"HER konuda olduğu gibi iklim değişikliği hususunda da bizim safımız yine mazlumların, mağdurların yanı olacaktır" diyen Başkan Erdoğan Türkiye'nin iklim değişikliği konusunda tarihi bir adım attığını, önümüzdeki ay Paris Anlaşması'nı onaylama kararı aldıklarını söyledi.



AZİZ SANCAR ADINA ARAŞTIRMA BURSU VERİLECEK

NOBEL ödüllü bilim insanı Aziz Sancar adına Ocak'ta doktora sonrası araştırma bursu programının başlatılacağını müjdeleyen Başkan Erdoğan, "Programda yer alacak öğrencileri Aziz hocamız seçecek" dedi.



'EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ SORUNSUZ DEVAM EDİYOR'

6 Eylül'de başlayan eğitim-öğretim dönemi sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "1 milyon 172 bin öğretmen, 17 milyon 436 bini aşkın öğrencimizle eğitim öğretim faaliyetleri devam ediyor. 1,5 yıllık aranın ardından elbette ufak tefek aksaklıklar olmuştur. Bu dönem için 722 milyonluk ödeneği yerlerine ulaştırdık. Okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bu dönem için 722 milyonluk ödeneği yerlerine ulaştırdık" dedi.