Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden Roma'da bir araya gelecek. 30 Ekim'de yapılacak olan Roma G-20 Zirvesi'ne iki lider de katılacak. Toplantıda iki lider programlarına göre uygun zaman diliminde görüşme gerçekleştirecek.
Erdoğan ile Biden konuşmasında ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye meselesi, S-400 ve F-35 sorununun da ele alnması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmış ancak görüşme gerçekleştirmemişti.
ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ YARIN
Erdoğan, 29 Eylül'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşecek. İkilinin görüşmesinde Suriye ve ikili ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirilecek.
Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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