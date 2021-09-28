Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden Roma'da bir araya gelecek. 30 Ekim'de yapılacak olan Roma G-20 Zirvesi'ne iki lider de katılacak. Toplantıda iki lider programlarına göre uygun zaman diliminde görüşme gerçekleştirecek.

Erdoğan ile Biden konuşmasında ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye meselesi, S-400 ve F-35 sorununun da ele alnması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmış ancak görüşme gerçekleştirmemişti.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ YARIN

Erdoğan, 29 Eylül'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşecek. İkilinin görüşmesinde Suriye ve ikili ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirilecek.