Başkan Erdoğan’dan Küresel Kovid-19 Zirvesi’nde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Yerli aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunacağız" dedi.

Erdoğan'ın mesajından öne çıkanlar şöyle:

İnsanlık yaklaşık iki yıldır eşi benzeri görülmemiş bir imtihan veriyor. Bu süreçte, dayanışma sergilememiz halinde bu musibetten kurtulabileceğimizi öğrendik.

Türkiye olarak, dünya nüfusunun en az yüzde 70'inin aşılanması, bütün ülkelerde test, teşhis, tedavi, tespit ve tedbir araç ile imkanlarının güçlendirilmesine ve küresel düzeyde daha iyi bir sağlık mimarisinin inşasına dair hedefleri ilkesel olarak destekliyoruz.

Türkiye, bu süreçte çok sayıda ülkeye ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelerin temininde yardımcı olduğu gibi, bu hedeflere ulaşma gayretlerine de imkanlar ölçüsünde gereken katkıyı sağlayacaktır.

"GELİR FARKLILIKLARI AŞIYA VE SAĞLIK HAKKINA ERİŞİMDE ENGEL TEŞKİL ETMEMELİDİR"

Kırılgan ve dezavantajlı kitlelerin aşı, tanı, tedavi ve kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesi, hem evrensel sağlık hakkıdır, hem ahlaki açıdan zaruridir.

Ülkeler arasındaki gelir farklılıkları aşıya ve sağlık hakkına erişimde engel teşkil etmemelidir. Bu konuda uluslararası işbirliği ve dayanışmanın azami derecede sağlanması hayati önemi haizdir. Adil, bilimsel ve insani yaklaşım bunu gerektirmektedir.

"159 ÜLKE VE 12 ULUSLARARASI KURULUŞA KRİTİK MALZEMEYİ ULAŞTIRDIK"

Bu anlayışla, 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa, tıbbi ekipman ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan diğer kritik malzemeyi ulaştırdık. Başka ülkelerden tedarik ettiğimiz aşıların bir kısmını talep eden ülkelerle paylaştık.

"2'NCİ DOZ AŞILANMA ORANINDA YÜZDE 70 HEDEFİNE ÇOK YAKLAŞTIK"

Yaygın ulusal aşılama programımızla 18 yaş üstü nüfusumuzda 2'inci doz aşılanma oranında yüzde 70 hedefine çok yaklaştık.

Ayrıca, TURKOVAC ve diğer milli aşı adaylarımızı, en kısa zamanda seri üretime geçirerek tüm insanlığın kullanımına sunmayı taahhüt ediyoruz.

"Az ve düşük-orta gelirli ülkeler için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz"

Bundan sonraki süreçte de, "Küresel COVID-19 Zirvesi"nin taahhütlerini de göz önünde bulundurarak, az ve düşük-orta gelirli ülkeler için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

"YENİ BİR KÜRESEL SALGIN İHTİMAL DEĞİL, SADECE ZAMAN MESELESİDİR"

Salgın, küresel sağlık mimarisindeki birçok eksikliği de gözler önüne sermiştir. Bu salgından çıkarılan dersler ışığında çok taraflı sistemi küresel sağlık tehditlerine karşı daha sağlam ve hazırlıklı hale getirmek, gelecek nesillere olan borcumuzdur. Yeni bir küresel salgın ihtimal değil, sadece zaman meselesidir.

Bu nedenle, tespit edilen noksanlıkların giderilmesi de bir seçenek değil, siyasi bir sorumluluktur.

Türkiye, COVID-19'dan sonra her bakımdan daha güçlü bir dünya için sergilenecek gayret kulvarında yerini almaya hazırdır.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Zirvenin başarılı geçmesini temenni ediyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum.