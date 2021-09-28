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Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Macron yumurtalı saldırıya uğradı

Cumhurbaşkanı Macron yumurtalı saldırıya uğradı

Cumhurbaşkanı Macron yumurtalı saldırıya uğradı

28.9.2021

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lyon kentinde bir fuar ziyaretinde yumurtalı saldırıya uğradı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Lyon'da otelcilik ve restoran sektörüne yönelik uluslararası fuarı ziyaret eden Macron'a, etrafında korumalar ve fuar katılımcılarının olduğu sırada yumurta fırlatıldı. Yumurtayı fırlatan kişi eylem sırasında "Yaşasın devrim" ifadesini kullandı. Şüpheli hızlıca güvenlik ekiplerince gözaltına alındı. Saldırı sonrası açıklama yapan Macron, "Bana söyleyeceği bir şey varsa gelsin. Onu daha sonra görmeye gideceğim" dedi.

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