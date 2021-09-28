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Diyanet'ten ‘Yapay Et’ açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulunun yapay etin caiz olduğuna yönelik hiçbir fetvası olmadığını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yapay ete cevaz verdiğine dair paylaşılan içerikler tamamen asılsızdır. Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur" denildi.

Diyanet’ten ‘Yapay Et’ açıklaması

28.09.2021, 09:34

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulunun "yapay etin" caiz olduğuna yönelik fetvasının bulunmadığını açıkladı.

Diyanetten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medya mecralarında Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yapay ete cevaz verdiğine dair paylaşılan içerikler tamamen asılsızdır. Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur."

Yapay et, tavuk, sığır ve koyun etinin tamamen laboratuvar ortamında üretilmesine deniyor.

Yapılan bazı araştırmalarda, üretilen etlerin insanlar tarafından tüketilebileceği gibi kedi ve köpek maması olarak da kullanılabileceği öne sürülüyor.

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