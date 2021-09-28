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Ege beşik gibi! Girit'te bir deprem daha

Son dakika... Yunanistan'da bir deprem meydana geldi. AFAD, "Yunanistan'ın Meraklion bölgesinde saat 07.48'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi." bilgisini paylaştı.

Ege beşik gibi! Girit’te bir deprem daha

28.09.2021, 08:19 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021, 08:56

Son dakika... Yunanistan'da dünkü depremin ardından yeni bir deprem daha meydana geldi. AFAD, "Yunanistan'ın Meraklion bölgesinde saat 07.48'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi." açıklamasını yaptı.

Dün de; Yunanistan'ın güneyinde yer alan Girit Adası'nda saat 09.17 itibarıyla şiddetli bir deprem meydana gelmişti. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise söz konusu depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurmuş, AFAD'ın aıklamasına göre ise deprem 5.7 şiddetinde gerçekleşmişti.

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