Emekli istihbaratçı Başbuğ’a ölüm tehdidi

İZMİR'DE casusluk operasyonu kapsamında hayali evrak ve belgelerle mahkum ettirilmeye çalışılan istihbaratçı Albay Coşkun Başbuğ, sosyal medya hesaplarından ölüm tehdidi aldığını söyledi. "2023'e az kaldı, hesap vereceksin, öleceksin" gibi sayısız mesajlar aldığını söyleyen Başbuğ, "Bu çapulculardan ne korkarım, ne de tedirgin olurum" diye konuştu.

TÜM provokasyon ve tehditlerin kasıtlı olarak yapıldığını söyleyen Başbuğ, "Öyle olağanüstü günler yaşıyoruz ki her gün sosyal medya hesaplarından tehditler geliyor. FETÖ dediğimiz tehdidi biz 15 Temmuz'da göğüsledik. Ama bitti mi tehdit, bitmedi. İşte o birileri şimdi sosyal medya arenasında sahada, B planı, C planı ne derseniz deyin adına. Bu planı aktive etmek için bir takım eylem ve hareketlerin peşindeler. Nereye, hedef 2023. Ama başaramazlar. Korkmuyorum, korkmuyoruz" dedi.

FATİH ŞENDİL