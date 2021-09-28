Irak’ın kuzeyinde 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirilirken Pençe-Yıldırım bölgesinde de bir PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" ifadeleri yer aldı. Öte yandan MİT tarafından 20 Eylül ve 26 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen operasyonlarda 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.