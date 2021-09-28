Karabağ şehitlerini andı

KARABAĞ savaşının başladığı günün ilk yıldönümü olan dün, Azerbaycan halkı savaşta verdiği 2 bin 907 şehidini andı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın birinci yılında değerlendirmelerde bulundu. Aliyev, yaklaşık 30 yıl işgal altında kalan toprakların savaşla kurtarılmasının en büyük sorumlusunun Ermenistan ve Ermenistan'ı durdurmayan büyük devletler olduğunu söyledi. Alivey, "Türkiye bizim yanımızda olarak tüm dünyaya şu mesajı verdi: 'karışmayın, müdahale etmeyin, Azerbaycan hak yolundadır. Eğer karışırsanız, müdahale ederseniz Türkiye'yi göreceksiniz.' Bu elbette çok büyük üstünlük ve avantajdı" dedi.