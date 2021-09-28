Ordu’da örgüte büyük darbe vuruldu: 44 gözaltı

FETÖ'nün Ordu'daki yeni yapılanmasına yönelik olarak Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında örgüte büyük darbe vuruldu. Adım adım iz sürülen ve hiçbir detayın gözden kaçırılmadığı soruşturmada 16'sı KHK'larla ihraç edilmiş kamu görevlisi olan 43 kişi ilk etapta gözaltına alındı, sonrasında ise bir kişinin daha gözaltına alınması ile gözaltı sayısı 44'e yükseldi. İletişim dinlemesi, teknik ve fiziki takiple deliller toplanırken örgütün yeni mütevelli, eğitim ve kadın yapılanması çökertildi. Derinleştirilen soruşturmada FETÖ'nün hücrelerinin hala aktif olduğu da ortaya çıktı. Gözaltına alınan 44 şüpheliden 42'si adliyeye sevk edildi.