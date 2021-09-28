Soyer Körfez’den denize girse kıyıda ambulans bekler

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve parti yöneticileri, İzmir Körfezi'nin kirlilik sorununu yerinde tespit etmek amacıyla tekne ile açıldı. İzmir Körfezi'nin temizliği için atılan adımların yanlış olduğunu savunup önerilerde bulunan Başkan Sürekli, "Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer göreve geldikten üç yıl sonra Körfez'de yüzülebileceğini söylemişti. İzmir Körfezi'nde 3 değil, 13 yılda yüzülmesi mümkün değil. Güzelbahçe'den poz vermekle olmuyor. Girmek istiyorsa gelsin burada, iç körfezde denize girsin ancak kıyıda ambulans beklemesi lazım" dedi.



BİZE TEHDİT SAVURANLAR BU TABLOYU GÖRMELİ

AK Parti İzmir, bir ilke imza attı, genişletilmiş ilçe danışma meclisi toplantıları 30 ilçede eş zamanlı gerçekleştirildi. Menemen ve Ödemiş ilçelerinin Danışma Meclisi Toplantıları'na katılarak önemli mesajlar veren il başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in tüm ilçelerinde millete hizmet yoluna baş koyanların bir arada olduğunu söyledi. Sürekli, "Bizi yıldırma, korkutma tehditleri savuranlar bu tabloyu görmeli ve haddini bilmeli" dedi.