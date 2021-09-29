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Başkan Erdoğan ile Putin arasında güldüren antikor sohbeti: Seninki çok düşük

Soçi'deki görüşme sonrası Putin ile Başkan Erdoğan'ın antikor sohbeti kameralara yansıdı. Başkan Erdoğan'ın "Antikor sayısının kaç olduğunu" sorması üzerine Putin, 15 veya 16 olduğunu söyledi. Bu miktarın düşük olduğunu söyleyen Erdoğan, kendisinin antikor sayısının 1000'in üzerinde olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan ile Putin arasında güldüren antikor sohbeti: Seninki çok düşük

29.09.2021, 18:37 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021, 18:38

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Putin, Soçi'de yaptığı görüşme sonrasında devlet başkanlığı rezidansının önünde uğurlama yaparken Erdoğan ile bir süre ayaküstü sohbet etti.

Kendisinin yanında çalışan 30 kadar kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastalandığını anlatan Putin, en yakınında 24 saat çalışan bir kişi dahil bunların üçüncü doz Kovid-19 aşısını geç yaptırması nedeniyle virüs kaptığını kaydetti. Buna rağmen kendisine bir şey olmadığını anlatan Putin, antikorunun çok yüksek olduğunu söyledi.

ERDOĞAN: SENİNKİ DÜŞÜK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Antikor sayısının kaç olduğunu" sorması üzerine Putin, 15 veya 16 olduğunu ancak tam hatırlamadığını dile getirdi. Erdoğan'ın bu miktarın oldukça düşük olduğunu, kendisinin antikor sayısının 1000'in üzerinde olduğunu söylemesi üzerine Putin, antikor hesaplamalarındaki farklılıktan dolayı bu rakamların değişik olduğunu, kendisinin yüksek antikor sahibi olduğunu yineledi.

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