Başkan Erdoğan tarihi zirve için Soçi’de! Dünyanın gözü Erdoğan-Putin görüşmesinde

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki görüşmesi başladı. İki lider, İdlib ve Suriye'deki gelişmeleri kapsamlı şekilde masaya yatıracak. Erdoğan, Türkiye'nin karşılanmayan beklentilerini dile getirecek. Zirvede ikili ilişkiler, Afganistan ve Libya'daki gelişmeler de ele alınacak.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TRK" uçağı ile saat 11.15'te, Rusya'nın Soçi kentine gitti. Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgililer uğurladı.

Başkan Erdoğan ile MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Soçi'ye gitti. Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya gelecek.





ERDOĞAN RUSYA'DA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TRK" uçağı ile saat 12.15'te, Rusya'nın Soçi kentine geldi.

Erdoğan, Soçi Uluslararası Havalimanı'nda, Krasnador Bölge Vali Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Protokolü Genel Müdürü İgor Bogdaşev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

S-400'DE YENİ ALIM

Görüşmede ayrıca Başkan Erdoğan, S-400 hava savunma ikinci sistemi satın alma konusunu da görüşecek. İki ülke arasında savunma, enerji ve turizm alanlarında yakın işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde durulması öngörülürken, Başkan Erdoğan ve Putin zirvesinde ağırlıklı olarak enerji projeleri ile turizmin de ele alınacağı ifade ediliyor.





PKK VARLIĞINA DİKKAT ÇEKİLECEK

Görüşmeye yönelik değerlendirme yapan bir üst düzey yetkili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de gerçekleştireceği görüşmede Öncelikli gündem maddesinin Suriye olacağını vurguladı. Yetkilinin verdiği bilgiye göre, Erdoğan ilk olarak Tel Rıfat ve Münbiç'teki PKK varlığına Astana anlaşmalarına uygun şekilde son verilmesine dikkat çekecek.

Rusya ile Ekim 2019'da imzalanan Soçi mutabakatı, YPG'nin Fırat'ın 30 kilometre güneyine çekilmesini öngörüyordu. Ancak gelinen nokta Türkiye'nin beklentilerini karşılamıyor. Erdoğan, mutabakatın bu maddesinin bir an önce uygulanması gerektiğini mevkidaşına iletecek Rusya'nın kontrol ettiği bölgelerden son dönemde Türkiye'ye yönelik saldırılar gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin bu konudaki rahatsızlığını da iletecek ve bunun engellenmesini isteyecek.

MÜLTECİLER KONUŞULACAK

DEAŞ'la mücadele konusunda ortak hareket edilmesinin önemine işaret edecek olan Erdoğan son olarak Suriyeli mülteciler sorunu ile ilgili atılan ve atılması gereken adımları da Putin'le masaya yatıracak.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra Suriye, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.