Başkan Erdoğan yurda döndü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere günü birlik çalışma ziyareti kapsamında Soçi'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü.

Erdoğan'ı havaalanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı.

Soçi'deki görüşme sonrası Putin ile Başkan Erdoğan'ın antikor sohbeti kameralara yansıdı. Başkan Erdoğan'ın "Antikor sayısının kaç olduğunu" sorması üzerine Putin, 15 veya 16 olduğunu söyledi. Bu miktarın düşük olduğunu söyleyen Erdoğan, kendisinin antikor sayısının 1000'in üzerinde olduğunu ifade etti.

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