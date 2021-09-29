Emniyet ve savunma sanayiine FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) savunma sanayi ve emniyet içerisindeki mahrem yapılanmasında olduğu tespit edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



MÜHENDİSLER DE VAR

ALINAN bilgiye göre, TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlarda görev alan ve aralarında daha önce ilişiği kesilmiş şüpheliler ile müheandislerin de olduğu 13 kişinin mahrem imamlarla iletişimde olduğu tespit edildi. Emniyet mahrem yapılanmasında ise şüphelilerin 'sohbet ablalığı' adı altında örgütsel toplantı yaptığı belirlendi. Toplam 26 şüphelinin, Ankara merkezli 8 ilde gözaltına alınmasına karar verildi.



TEKNEYLE KAÇARKEN YAKALANAN 4 FETÖ ÜYESİNE TUTUKLAMA

BODRUM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, tekne kaptanı ve organizatör B.G ile organizatör M.C.G. isimli şahıslar adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, KPSS dosyasından sanık Mustafa Akyıldız, FETÖ-PDY üyeliği nedeniyle memurluktan ihraç Rabia Akyıldız, ordudan ihraç ve dosyası istinafta olan Astsubaylar Yusuf Tuna ile Erol Kıraç ise tutuklandı.

■ FERDİ YAVUZ