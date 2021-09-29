Gerçek öğrenciler sokakta kalmıyor

Üniversitelerde yeni eğitim- öğretim yılının başlamasıyla birlikte yurt genelinde hükümeti yıpratmaya yönelik eş zamanlı olarak başlatılan öğrencilerin barınamadığıyla ilgili algı operasyonlarına müdahale edilirken, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden de Türkiye'ye örnek olacak bir hamle geldi. Rektör Prof. Dr. Saffet Köse ve Genel Sekreter Nurettin Memur'un koordinesinde akademisyenlerden ve öğretim görevlilerinden oluşan bir 'Kefil Timi' kuruldu. Kuruldaki görevliler, öğrencilerin barınma taleplerini yerine getirmek için çalışmalar yürütmeye başladı. İlk önce başvuruları alan akademisyenler, öğrenciler için mahalle mahalle dolaşarak kiralık daire arıyor. Gerekli görüşmelerin ardından öğrenciler ile ev sahipleri buluşturuluyor.



67 EV SAHİBİNE KEFİL OLUNDU

Şu ana kadar 67 ev sahibi ile görüşmeler yapıldıktan sonra ikna ve kefil sözleşmelerinin tamamlandığını ve birçok öğrencinin sorununu çözdüklerini belirten Rektör Köse, "Halihazırda 10-12 ev sahibi ile görüşmeler ve ikna ile kefillik sözleşmeleri görüşmelerimiz sürüyor. Öğrencilerimizin hem barınma ihtiyaçlarını giderecek şekilde ev ihtiyaçlarını karşıladık hem de eşya ihtiyacı varsa onu karşılamak üzere çalışıyoruz. Bazı ev sahipleri dairelerini öğrenciye kiraya vermek istemiyor ama biz kefil olunca onları ikna ediyoruz. Bunun yanında kimi aileler de öğrencilerimize yemek getirdi, eşyalar verdi. İzmir halkına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.





'HER ZAMAN YANLARINDAYIZ'

Üniversite kampüsü önünde CHP Gençlik kolları üyelerinin öğrenci olmamasına rağmen eylem yaptığını belirten Genel Sekreter Nurettin Memur, "Burada barınma sorunuyla karşılaşan öğrencilere, sahaya çıkarak kiralık ev bulan öğretim görevlileri ile akademisyenler, öğrencilere olumsuz cevap veren mülk sahiplerini de kendilerinin kefil olduğunu söyleyip ikna ediyor. Arkadaşlar burada 24 saat çalışıyor ve öğrencilerimize yardımcı oluyor. Şu ana kadar birçok öğrencinin sorununu çözdük. Ev sahiplerinde bazı çekinceler oluşabiliyor, öğrencilere soğuk bakanlar oluyor. Ama biz kurumsal anlamda kendileriyle görüştüğümüzde bu sorunu da kolay şekilde aşıyoruz" dedi. Proje koordinatörü ve İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Eyüp Akşit de işleyişi anlattı. Müracaat eden öğrencileri üniversitede ağırladıklarını anlatan Akşit, "İletişim numaralarını alıp onlar için barınma imkanlarını araştırıyoruz. 3-4 öğrenciyi bir araya getirip ev tutuyoruz. Öğrenci, ev arkadaşlarını kendi de seçebiliyor" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER ÇOK MUTLU OLDU

ANKARA'DAN gelen maliye bölümü öğrencisi Habip Abdullah Şener de üniversite yetkilileri sayesinde barınma sorununun çözüldüğünü söyledi. Şener, "İzmir'e geldiğimde barınma sorunu nedeniyle çok sıkıntı çektim. Kaydımı dondurmayı bile düşündüm. Buraya geldiğimizde yetkililer bize her türlü kolaylığı sağladı, 1 haftada bize ev ayarladılar" dedi. Habip Abdullah'ın babası Hasan Şener de Prof. Dr. Köse ve ekibine teşekkür etti. İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Elif Calp da, İzmir'de hiç tanıdığı olmadığını anlatarak, "Yurt aradım ama bulamadım. Sağ olsunlar hocalarımız maddi manevi her türlü desteği sağladı. Geldiğim gün burada tanışıp kaynaştığımız arkadaşlarla bize ev buldular, oraya yerleştik. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL