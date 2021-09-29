Kardeşlik sembolü Karabağ zaferi

Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıldönümüydü önceki gün. Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlatılan, bir süre sonra ise "vatan savaşına" dönüşen operasyonla Azerbaycan ordusu, bir yıl önce 44 günde elde ettiği zaferle bölgede 30 yıldır süren işgali sonlandırdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nın yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Biz savaşı askeri-politik yollarla çözdük, savaş geride kaldı ve Dağlık Karabağ ihtilafı tarihe gömüldü" dedi.



TÜRKİYE TEŞEKKÜRÜ

Bakü'deki şehitleri anma töreninde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "44 gün boyunca bize en çok destek olan kardeş Türkiye'ye bugün, Anma Günü'nde şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullanan Aliyev, Karabağ zaferinde Türkiye'nin rolünün büyük olduğunu söyledi. Kardeş Türkiye Devleti ve kardeş Türk halkının savaşın ilk saatlerinden itibaren Azerbaycan ile dayanışma içinde olduğunu belirten Aliyev, "Türkiye yönetimi ve sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar ve verilen destek bize çok büyük destek oldu, güç verdi. Bunu asla unutmayacağız. 44 günlük Vatan Savaşı, dünyaya bir kez daha Türkiye-Azerbaycan birliğini gösterdi" dedi. Karabağ'la, Türkiye Azerbaycan tarihinde öyle bir iz bıraktı ki sanırım tarihe altın harflerle yazılan zaferin baş mimarlarından biri olarak hep Ankara'nın bu kıymetli desteği gösterilecek.



İHA'LAR FARK YARATTI

Türkiye'nin Azerbaycan'a askeri anlamda verdiği desteğin yanı sıra Türk mühendislerin yüzde 100 yerli imkanlarla geliştirdiği İHA ve SİHA'ların da sahada etkin olarak kullanılması mücadelenin seyrini Azerbaycan lehine değişmesini sağladı. Karabağ halkının yıllar boyu gördüğü zulüm 44 günün sonunda hasret kaldıkları vatan topraklarını Ermeni güçlerinin elinden kurtarılması ile sonuçlandı.



DÜNYAYA İSPATLANDI

SİHA ve İHA'ların uluslararası arenada gücü ve etkinliğinin ispatlanması konusunda da Karabağ Savaşı'nın önemli bir rolü olduğu göz ardı edilemez. Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye, Irak gibi bölgelerdeki sınır ötesi operasyonlarında, Libya'da da sahada etkin bir şekilde kullanılan SİHA ve İHA'larımız, Karabağ Savaşı ile Türk savunma sanayii ürünlerinin dünyaya kendini daha iyi tanıtmasını sağladı. Bölgede ateşkes sağlanmasının ardından Türk savunma ürünlerine ilgi arttı, aralarında Ukrayna'nın da yer aldığı birçok ülke ile İHA alımı konusunda anlaşma imzalandı.



BAKÜ'DE ANLAMLI YÜRÜYÜŞ&NBSP;

AZERBAYCAN'DA, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın birinci yılında şehitlerin anısına yürüyüş düzenlendi. Bakü'deki yürüyüşe Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva da katıldı. Cumhurbaşkanı Aliyev, bir şehit subayın resmi bulunan pankart taşırken, eşi ise Ermenistan'ın füze saldırısında hayatını kaybeden bir bebeğin pankartını taşıdı



ÜÇLÜ BİLDİRİ İMZALANMIŞTI

10 Kasım 2020 - Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında üçlü bildiri imzalandı. Yenilgisini kabul eden Ermenistan, imzalanan bildiri gereği Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerini, Azerbaycan'a iade etmeyi taahhüt etti, savaş sona erdi. Azerbaycan ordusu 44 günde 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köyü işgalden kurtardı. 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusu, 2 bin 907 şehit verdi. Cumhurbaşkanı Aliyev, operasyonun başladığı 27 Eylül'ü

"Şehitleri Anma Günü" ilan etti.



NAHÇIVAN KORİDORUNUN HAYATA GEÇMESİ İÇİN ANLAŞMA YAPILMIŞTI

EYLÜL 2020'de yeniden alevlenen Dağlık Karabağ çatışmaları, 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmayla sona ermişti. Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkes sağlanması, esir ve naaş değişimi yapılması konusunda mutabakat sağlamıştı. Ateşkes sürecinin izlenmesi için bölgeye Türk ve Rus barış gücü askerleri konuşlandırılmış ve Nahçıvan koridorunun güvenli şekilde işler hale getirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı.

HABER ANALİZ - ZÜMRÜT YILMAZ