“Kılıçdaroğlu’nun yerinde olsam o koltuğu bırakırdım”

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi. İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve adaylık konusunda önemli açıklamalar yaparken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. "Kılıçdaroğlu aday olsa da ben adayım" diyen Muharrem İnce, "Ben artık başka partideyim. CHP'de kalmış olsaydım desteklerdim. Sonuna kadar doğrusunun o olduğuna inanıyorum. Sistem belli. Bir partinin genel başkanı o partinin en ileri gelen adamıdır. Ülkeyi yönetmeye aday o olmuyorsa, başkasını aday yapıyorsa o koltuğu bırakmalıdır. Yani ben Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydım, o koltuğu Muharrem İnce'ye bırakırdım" diye konuştu.



'BEN OLSAM KURULTAYA GİDİLİRDİ'

O dönem partinin oyundan 8 puan fazla alındığını hatırlatan İnce, "Ben derdim ki; 'bir ağabeyin olarak yanındayım. Ne zaman yardıma ihtiyacın olursa buradayım. Kurultaya gidiyoruz, seçilebilirsen seçil'. Destek de vermezdim, kenarda dururdum" ifadelerini kullandı.