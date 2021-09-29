Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gözler Bakan Koca’nın açıklamasında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığındaki toplantıda 30 bin sınırındaki vaka sayısının azaltılması için izlenecek yol haritası görüşülecek.

Salgının okullardaki seyri değerlendirilecek. Aşılama çalışmaları da toplantının gündeminde olacak. Aşılananların oranının arttırılması için atılabilecek adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

HES kodu yerine aşı kartı sorgulamasının başlayacağı iddiaları sonrasında gözler bugün Bilim Kurulu'nda olacak. Aşılama çalışmalarına teşvik kapsamında daha önce birçok alanda aşı olmayanlardan negatif PCR testi talep edileceği duyurulmuştu. Bu kapsamda uçak yolculuklarında, şehirler arası otobüs yolculuklarında, üniversitelerde ve çalışan herkesten aşı olmaları durumunda negatif test sonucu isteneceği dile getirilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise bazı işletmelerde HES kodu yerine aşı kartı sorulabileceği iddialar gündeme gelmişti.

29 EYLÜL 2021 KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00'de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Bakan Koca, toplantının ardından ise yazılı açıklama yapacak.Saat 19:00'dan sona açıklamanın yapılması bekleniyor.