Lampedusa Adası’na 500 göçmen daha ulaştı

İTALYA'NIN Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası'nın 4 mil açıklarında İtalyan mali polis ekiplerinin durdurduğu eski bir balıkçı teknesinde 500'den fazla göçmenin olduğu belirtildi. Polisin adaya kadar eşlik ettiği teknedeki düzensiz göçmenler arasında Fas, Suriye, Bangladeş ve Mısır'dan da gelenler bulunduğu ifade edildi. Karaya çıkartılan göçmenlere kayıt işlemlerinin yapıldığı ve sağlık kontrolünden geçirildikleri aktarıldı. Bu arada, adaya gün içinde 5 teknede 119 göçmenin daha geldiği kaydedildi.