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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtları ile ilgili önemli ifadeler kullandı. Özer, "Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtlarımız aslında kapanmıştı. Ama şimdi bunlara başvuruyu, 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattık." dedi.

29.09.2021, 14:53 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021, 15:03