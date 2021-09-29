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Haberler Gündem Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtları ile ilgili önemli ifadeler kullandı. Özer, "Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtlarımız aslında kapanmıştı. Ama şimdi bunlara başvuruyu, 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattık." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı

29.09.2021, 14:53 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021, 15:03

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kayıtları kapanmış olan olgunlaşma enstitüleri ve açık öğretim kayıtlarının başvuru tarihini uzattıklarını duyurdu.

Bakan Özer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtlarımız aslında kapanmıştı. Ama şimdi bunlara başvuruyu, 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattık.

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