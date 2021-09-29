O CHP’li tutuklandı!

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Denizli CHP Gençlik Kolları Tugay Odabaşıoğlu, tutuklandı. Odabaşıoğlu'nun işlemleri esnasında bir grup CHP'linin Adliye dışında kendisine destek verdiği görüldü. Öte yandan, Odabaşıoğlu'na bir tepki de AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'den geldi. "CHP'nin haddini bilmez Gençlik Kolları Başkanı, millet iradesine düşmanlığını kirli diliyle tescillemiştir" diyen Şahin Tin, "Teröriste 'katil' diyemeyenler, millet iradesine dil uzatacak kadar bataklığa sürüklenmiştir. Barışa düşman dilleri, geleceğimize zincir vuramayacak, milletimizin ufkuna çukur kazamayacaktır. Milletimiz buna asla fırsat vermeyecek, hainler mutlaka yenilecektir. Lekeli söz sahibinin aynasıdır" diye konuştu.

■ SEBAHATTİN ALP