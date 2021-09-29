Soçi’de tarihi İdlib zirvesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yarın Soçi'de bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesinin İdlib olacağı belirtiliyor. Görüşmede, iki liderin Suriye'nin kuzeybatısındaki gelişmeleri kapsamlı şekilde ele alacağı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye'de yeni bir istikrarsızlık olmaması gerektiği yönündeki mesajının yanı sıra İdlib anlaşmasında belirtilen şartlara ne kadar uyulup uyulmadığı konularını da masaya yatırması bekleniyor.



SURİYE'DEKİ SON DURUM

Görüşmede ayrıca Erdoğan, S-400 hava savunma ikinci sistemi satın alma konusunu da görüşecek. İki ülke arasında savunma, enerji ve turizm alanlarında yakın işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde durulması öngörülürken, yetkililer öncelikli gündem maddesinin Suriye olacağını vurguladı. Erdoğan'ın ilk olarak Tel Rıfat ve Münbiç'teki PKK varlığına Astana anlaşmalarına uygun şekilde son verilmesine dikkat çekeceği ifade edildi. Ziyarete ilişkin Külliye'den de bir açıklama yapıldı. İletişim Başkanlığı, "Görüşmelerde Türkiye- Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler başta olmak üzere, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülmektedir" ifadelerine yer verdi.