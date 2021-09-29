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Haberler Gündem “TBMM’de çözüm söylemi PKK’yı kurtarmak içindir”

“TBMM’de çözüm söylemi PKK’yı kurtarmak içindir”

“TBMM’de çözüm söylemi PKK’yı kurtarmak içindir”

29.9.2021

VATAN Partisi, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen basın açıklamaları ile muhalefet partilerinin "Kürt sorununu" yeniden gündeme getirmesine tepki gösterdi. İzmir Güzelbahçe'de yapılan basın açıklamasında konuşan Vatan Partisi İzmir İl Sekreteri Levent Özciğer, "CHP, İYİ Parti, HDP/PKK, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi yöneticilerinin oluşturduğu Biden Tayfasının amacı, Türkiye'yi ABD-İsrail planları çerçevesinde kaosa sürüklemektir. Kürt sorununa TBMM'de çözüm söylemi, PKK'yı kurtarmak içindir" ifadelerini kullandı.

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