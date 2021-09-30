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Son dakika: Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Eren-13 Operasyonları kapsamında Bestler/Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin sözde Botan eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve gri kategoride aranan "Zagros Cudi" kod adlı Mehdi Uysal olduğu bildirildi.

Son dakika: Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
AA

30.09.2021, 10:56

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak ili Bestler/Dereler bölgesinde 22 Eylül 2021'de J-SİHA/İHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince düzenlenen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Şırnak bölgesinde sözde Botan eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan "Zagros Cudi" kod adlı Mehdi Uysal olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu teröristin, 2015-2016'da Şırnak Merkez İsmetpaşa ve Cumhuriyet mahallelerinde çukur/barikat eylemlerine aktif olarak katıldığı belirtilen açıklamada, "Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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