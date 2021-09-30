Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 30 Eylül vaka tablosu

Sağlık Bakanlığı 30 Eylül 2021'e ait korona virüs (Kovid-19) vaka, vefat ve aşılama verilerini içeren tabloyu açıkladı.
Bakan Koca, "Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım." dedi.
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