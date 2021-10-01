Başkan Kaya ‘İP’in ucunu kaçırdı

Aydın'da skandallarıyla gündemden hiç düşmeyen İyi Partili (İP) İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 2019 seçimleri sonrasında yaptığı işçi kıyımı nedeniyle yargı önünde hesap verecek. Başkan Kaya, MHP'li eski belediye başkanı Gürşat Kale'nin döneminde çalışan işçileri, "Uyuz köpekleri ve rögar kapaklarını sayma görevi vererek" uzak mahallelere sürdü. İşçileri yıldırmak için onlarca gereksiz görevler veren İP'li başkan bir süre sonra da belediyenin ekonomik sebeplerini öne sürerek 31 işçinin iş akitlerini sonlandırdı. Bununla da yetinmeyip işçilerin tazminatlarını ödemedi. Buna itiraz eden 31 işçi mahkemeye giderek işe iade, işçi hakları ve tazminat hakları olmak üzere tüm davaları kazandı.

SAVCILIK İNCELEME YAPTI

Haksız yere işten atıldıklarını iddia eden işçilerin şikayeti üzerine inceleme yaparak, işçilerin ekonomik sebeplerin ön planda olduğu gerekçesiyle iş akitlerinin sonlandırılmış olmasında bir sakınca olmadığını belirleyen Savcılık, çıkarılan işçilerin yerine farklı tarihlerde 71 işçinin alındığı, dolayısıyla 31 kişinin iş akitlerinin ekonomik sebeplerle feshedilmiş olmasının dayanaktan yoksun kaldığı ve gerekçenin geçersiz kaldığı kararını verdi. Savcılığın bu tespitleri sonrasında Başkan Kaya'nın, 'görevini kötüye kullanmak' suçundan yargılanmasına karar verildi. Kaya, önümüzdeki günlerde hakim önüne çıkacak. Başkan davayı kaybederse, çalışanlarına bu defa da haksız işten çıkarma sebebiyle yüklü bir tazminat ödemek zorunda kalacak.



Belediye Başkanı Aytekin Kaya, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk icraat olarak 31 belediye çalışanını MHP'li oldukları nedeniyle işten çıkardı.



BU ZULÜM DEĞİL DE NEDİR?

SİYASİ görüşlerinden dolayı işten çıkarıldıklarını ifade eden işçiler, işten çıkarılmadan önce başkanın zulmüne uğradıklarını söyledi. Kaya'nın mobbingine uğrayan işçiler, "Başkan önce bizi yıldırıp işten ayrılmamız için mobbing uyguladı. Bizleri çalıştığımız yerlerden alıp, uzak mahallelerde bulanan alakasız birimlerde görevlendirdi. Buralarda bizlere verdiği görevin ise eşi örneği yok. Bizlere uyuz köpekleri ve mahallede bulunan rögar kapaklarını saymamız söylendi. Bu zulüm değil de nedir. Hakkımızı sonuna kadar savunacağız" dedi.



İşten çıkarılan işçilerin açtığı dava sonucunda Başkan Kaya'yı haksız bulan mahkeme işçilerin tazminatlarının ödenmesini ve işe geri alınmalarını hükmetti.



SKANDALLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

BELEDİYENİN borçları nedeniyle makam odası ve makam aracına haciz gelen, ardından belediye meclisinde kendisine muhalefet eden kadın meclis üyesinin işyerinin önünü intikam almak için kazdıran İP'li Başkan Aytekin Kaya'nın skandalları saymakla bitmiyor. Kaya, korona virüs kısıtlamasının olduğu saatlerde çiftliğinde doğum günü partisi vermiş ve sosyal mesafe ile maske kurallarına ihlalden ceza yemişti. Kaya'nın en büyük skandallarından birisi ise belediyede memur olarak çalışan Esen Ekiz'e uyguladığı mobbingin ardından, çekmecesine yılan koyarak ölüm tuzağı hazırlamasıydı.

İhsan KARATAŞ