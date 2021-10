Fiyat oyunu yapan marketlere ceza yolda

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü gazetecilere Türkiye'de zincir marketlerdeki fiyat sorunu ve İdlib meselesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan, "Fahiş fiyat sorununda yalnızca zincir marketler mi sorumlu yoksa bunda üretim maliyetlerinin artmasını da etkisi var mı?" sorusuna, "Şu anda zincir market dediğimiz bu güçlü marketler bu işin ağırlığını oluşturuyor. Bunların bir de alt yapıları var. Bu alt yapılar da ciddi manada bu işin beslemesi oluyor. Şu anda bazı marketlerle ilgili bir denetim süreci olacak. Bazı cezai müeyyideler gelecek. Böyle bir durum söz konusu" dedi. Zincir marketlerden hassasiyet beklediklerini de ifade eden Erdoğan, "Ticaret Bakanlığımız da denetimlerini sıklaştırarak sürdürüyor. Bunu da devam ettireceğiz. Tarladan manava ve markete kadar bu süreci çok daha ciddi bir şekilde denetleyeceğiz" diye konuştu.



"İDLİB'DEKİ KONUMDAN TAVİZ YOK"

TÜRKİYE'NİN İdlib'deki konumunda bir değişikliğin bulunmadığını ve geri adım atılmayacağını da ifade eden Başkan Erdoğan, "Güvenlik koridorundaki radikal unsurların temizlenmesine biz devam ettik. Aynı yaklaşımı muhataplarımızdan da bekliyoruz. Mültecilerin ülkelerine dönmesi için çalışıyoruz" diye konuştu. Terörle mücadeleye de değinen Erdoğan, "Taliban ile görüşmeye kapımız açık. Kabil Havalimanı'nda şu an yokuz ama ileride olabilir. McGurk teröre destek veren biri. Bu adam PKK/YPG/PYD'nin adeta yönetmeni durumunda. Er veya geç ABD Suriye'den çıkmalı" dedi.



"PATRİOT VERSELERDİ S-400'LERİ ALMAZDIK"

AMERİKAN New York Times (NYT) gazetesi, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin S-400'lerle ilgili olan bölümünü yayımladı. Haberde, Erdoğan'ın gelişmiş Rus savunma sistemini satın alarak Batı'nın başlıca askeri ittifakı olan NATO'nun altını oyduğu yönündeki eleştirileri reddettiği belirtildi. Erdoğan, hem NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in hem de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin silah tedarikçilerini seçme hakkını teyit ettiğini hatırlatarak, "Kendi silahlarımızı alıyoruz. Amerikalılar Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemini satmış olsaydı, S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık. Savunmamızı istediğimiz gibi güçlendirebiliriz. Türkiye'nin ABD ile uzun yıllara dayanan bağları var. Bunun korunarak güçlendirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.