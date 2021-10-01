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Milletvekili Necip Nasır’dan Kınık ve Foça çıkarması

Milletvekili Necip Nasır’dan Kınık ve Foça çıkarması

1.10.2021

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır'ın mobil milletvekili ofisiyle gerçekleştirdiği saha ziyaretlerinin yeni durağı Foça ve Kınık ilçeleri oldu. Foça pazaryerini ve esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Nasır, notlar alarak talep ve sorunların takipçisi olacağını söyledi. Ardından Kınık'a geçen Nasır, Kaymakam Erol Türkmen'i makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Çeşitli ziyaretler yapan Necip Nasır, Kınık meydanında mobil milletvekili ofisinde vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi.

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