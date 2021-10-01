“Rusya’nın saldırıları tesadüf değil”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de bir araya geldi. Başta Suriye ve ikili ilişkiler olmak üzere çok sayıda konuya değinilen zirve sonrası iki taraf da olumlu mesajlar verdi. Kritik öneme sahip buluşmayı Güvenlik ve Strateji uzmanı Coşkun Başbuğ Yeni Asır'a değerlendirdi. Özellikle Rusya ile yapılacak görüşmeler öncesinde meydana gelen olaylara dikkat çeken Başbuğ, "Bizim Rusya'yla yapmış olduğumuz her görüşme öncesi muhakkak bir terör saldısıyla karşılaştık. Muhakkak Rusya tarafından yapılmış o sivillere yönelik saldırılarla yüz yüze kaldık. Bu tesadüf değil. Yani Rusya'nın askeri ve siyasi takvimi bu tür görüşmeler öncesi yaptığı saldırıları arttırıp maalesef, sivillere yönelik bir katliamı yapan bir Rusya tablosu çıkıyor hep. Ki bu aynı süreci bu görüşme öncesinde de yaşadık. İşte geçtiğimiz günlerde İdlib'de hatta Afrin'de yaşanan o saldırıların arka planında hep bu tartışıldı. Ben Rusya'nın sırf bu toplantı için saldırı yaptığını düşünmüyorum. Bunlar daha çok Rusya'nın sahadaki politikasının devam ettiğini gösteren gelişmeler. Yani Rusya toplantı öncesinde de sonrasında da bu saldırılara devam edecek. Çünkü orada pek görülmeyen veya görülmek istenmeyen, dillendirilmeyen bir politika var, Rusya tarafından uygulanan. O da bölgedeki Türk askerinin oradan çekilmesi ve çıkması" dedi.





'ANLAŞMA BEKLEMEK HAYAL OLUR'

Özellikle Suriye konusu gibi meselelere ilişkin anlaşmazlıklar için mevcut toplantının bir el sıkışma ortamı olamayacağına işaret eden Başbuğ, kalıcı bir çözüm bulunmadığı müddetçe bu gerilimin bölgesel olarak sürebileceğine değindi. Başbuğ, "Rusya'yla siz nereye kadar mesafe kat edersiniz veya Rusya ne kadar samimi davranır, bunların sorgulanması lazım. Ancak Putin'in söylediği konu şurada doğru, Rusya'yla Amerika'dan farklı olarak her ne kadar çatıştığınız alanlar Amerika'ya nazaran çok daha fazla da olsa bir şekilde diplomatik teması kurmayı ve bunun neticesinde de o oluşan gerilimi de düşürmeyi biliyorsunuz. Öyle bir şansı yakalıyorsunuz Rusya'yla. Biraz tansiyonun düştüğü ama asla kalıcı çözümün olmadığı bir süreç başlayacak. Bunun da bize tek avantajı gerilimin düşürülmesi. Her iki taraf da zaman kazanacak. Suriye konusuna da diğer konularda da 'el sıkıştık artık' denmesini beklemek hayal olur" ifadelerini kullandı.



S-400 VE F-35'E ALTERNATİF

COŞKUN Başbuğ, gündemin önemli konularından biri olan S-400 ve Su-57 konularına da değindi. Askeri savunma sanayisinde F-35'e alternatif uçakların konuşulduğunu hatırlatan Başbuğ, "Yeni dönem başlarsa şaşırmamak lazım. S-400 konusu da Türkiye'nin hala eksiği var. Yeni bir S-400 anlaşması ama bu sefer teknolojinin transferiyle ortak üretimle bir takım olumlu meseleler çıkabilir" dedi.

Fatih ŞENDİL