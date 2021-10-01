"Sen FETÖ’nün kasetiyle partiye çöktün"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Vilayetler Evi'nde düzenlenen Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmet içi Eğitim Semineri Programı'na katıldı. Bakan Soylu'ya Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu da programda eşlik etti. Burada konuşan Soylu'nun hedefinde kendisini eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. '

3600 EK GÖSTERGE SÖZÜMÜZ'

Terör saldırısında şehit düşen polisler için toplanan parayla ilgili Kılıçdaroğlu'nun attığı iftirayı hatırlatan Soylu, "Böyle bir şey söz konusu değil. Sayın Kılıçdaroğlu, biz bu dünyanın da öteki dünyanın da hesabını yaparız. Biz bir yere çökmüş değiliz ama senin nereye çöktüğünü biliyoruz. Sen FETÖ'nün kasetiyle bir partiye çöktün, hala devam ediyorsun. Kahraman polisimize 'katil polis' diyenlerle iş birliği tutan ben değilim, sen ve senin arkadaşların" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun 3600 ek gösterge konusundaki eleştirilerine de yanıt veren Soylu, "Polisimizin 3600 meselesi üzerinden güya eleştiri yapacak. Doğrudur. 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Bu sözümüzü de yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız çalışıyorlar" açıklamasını yaptı.

SUAT SALGIN