Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 1 Ekim vaka tablosu

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 1 Ekim vaka tablosu

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız." dedi.