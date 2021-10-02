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Aranan FETÖ şüphelisi, Manisa'da yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.A., polis tarafından gözaltına alındı.

Aranan FETÖ şüphelisi, Manisa’da yakalandı

02.10.2021, 18:18

Firari FETÖ şüphelisinin, İzmir'den otomobili ile Manisa'nın Kula ilçesine doğru seyir halinde olduğu bilgisini alan polis ekipleri, harekete geçti. İzmir-Ankara D-300 kara yolunu trafiğe kapatan emniyet güçleri, 35 GE 4207 plakalı otomobili durdurdu. Araçtaki 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.A., gözaltına alındı. Üzerinde sahte ehliyet bulunan M.A.'nın, Türk Silah Kuvvetleri'nden ihraç edilen astsubay olduğu öğrenildi. M.A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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