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Başkan Erdoğan Varlık Fonu toplantısına katıldı

Son dakika haberi.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantı basına kapalı olarak saat 17.45'te başladı.

Başkan Erdoğan Varlık Fonu toplantısına katıldı
DHA

02.10.2021, 18:12

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısı basına kapalı olarak saat 17.45'te başladı. Toplantıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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