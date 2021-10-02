Başkan Erdoğan Varlık Fonu toplantısına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısı basına kapalı olarak saat 17.45'te başladı. Toplantıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
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