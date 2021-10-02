‘Bölünerek büyüyemeyiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in 27'nci Dönem 5'inci Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. Meclis'in iki defa gazilik unvanı ile müşerref olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, "Meclisimizin 2021 hedefleri için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğinden şüphe duymuyorum" dedi.

'BAŞKA BİR TÜRKİYE YOK'

Türkiye'de yaşanan husumetlerin bitirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Hiçbirimiz için başka ülke, başka gelecek yok. Bölünerek büyümeyiz. Husumeti körükleyerek kardeşliği kökleştiremeyiz. Saplantılara saplanarak demokrasimizi ilerletemeyiz. Birbirimizle daha sıkı sıkıya sarılmalıyız. Adına Kürt sorunu denen meseleyi hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla biz çözdük. Artık milletimiz şunu biliyor TBMM'nin ışıkları yanıyorsa, milletvekilleri çalışıyorsa, Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtı yere gelmez. Yeni anayasa milletimize vereceğimiz en büyük 2023 hediyesi olacaktır. Partilerin en kısa zamanda tekliflerini paylaşmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Başkan Erdoğan'ın salona gelişinde CHP ve HDP'lilerin ayağa kalkmaması büyük tepki çekti.

KARABAĞ'DA YAŞANANLAR

Erdoğan, Türkiye'de ve bölgede yaşanan gelişmeler ile küresel sorunlara da değindi. Karabağ Savaşı sırasında ve sonrasında yaşananların bir turnusol kağıdı görevi gördüğünü söyleyen Başkan Erdoğan, "Kapalı Maraş'ın açılması başta olmak üzere pek çok önemli konuda adım attık, adım atmayı sürdüreceğiz. Suriye krizi karşısında uluslararası toplumun ne kadar aciz olduğunu hep birlikte gördük. Bazıları hala DEAŞ bahanesiyle Suriye'de halkıyla kavgalı rejimi ve terör örgütlerini desteklemeyi sürdürüyor. Akdeniz'in karanlık sularında her yıl kaç kişinin hayatını kaybettiğinin istatistiği dahi tutulmuyor" dedi.

'BU DÜNYANIN BİR PARÇASIYIZ'

İklim krizi ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Kutuptaki buzulların erimesinin tüm insanlığın sorunu olduğu yakında daha iyi anlaşılacak. Hiç kimsenin mutlak bir güvenlik ve refah içinde yaşamadığı; herkesin bu dünyanın bir parçası olduğu gerçeği daha iyi anlaşılacak" diye konuştu.



CHP VE HDP'DEN BÜYÜK SAYGISIZLIK

TBMM açılış konuşmasını yapmak üzere Başkan Erdoğan Genel Kurul'a girdiğinde CHP ve HDP'liler geçtiğimiz sene olduğu gibi yine ayağa kalkmadı. Bu skandal hareket büyük tepki çekerken, CHP'lilerin İP lideri Meral Akşener'i geldiğinde alkışladığı, aynı şekilde İP'lilerin de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışladığı dikkatlerden kaçmadı.



'MB REZERVİMİZ 122 MİLYAR DOLAR'

BAŞKAN Erdoğan, konuşmasında Türkiye ekonomisine de değindi. "Ekonominin sorumluluğu bize ait" diyen Erdoğan, "Makroekonomik politikalardan yapısal reformlara kadar pek çok adımı atarak enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Rekabeti bozan piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanan ve fiyatları keyfi şekilde belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceğiz" dedi. Merkez Bankası rezervinin 122 milyar dolar seviyesine ulaştığını da aktaran Erdoğan, "Artılar-eksiler analizi yaptığımızda, artılarımızın kıyas edilemeyecek kadar fazla olduğunun kabul edilmesini de hak teslimi babından bekliyoruz" ifadelerini kullandı.