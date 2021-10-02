“Göç sorunu konusunda Türkiye’nin rolü önemli”

ATİNA Demokrasi Forumu'nda konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sığınmacı konusunda Türkiye'nin önemine değindi. Yunanistan'ın düzensiz göç akınına karşı sınırlarını korumaya devam edeceğini belirten Miçotakis, "Bazı AB ülkeleri sığınmacı sorununda dayanışmaya yanaşmıyor. Göç sorununun yönetiminde Türkiye'nin oynadığı önemli rolü hep ifade ettim. Avrupa'ya Türkiye ile yapıcı bir şekilde çalışması için ısrar ediyorum" dedi.
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